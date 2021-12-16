В четверг, 16 декабря, в Киеве возле станции метро "Арсенальная" появились надувные танки. Рядом с надувной техникой мужчины держат плакат с надписью: "Я надул танки, а военные надули меня".

Соответствующие фото в Facebook опубликовал журналист Виталий Тысячный.

На снимке видно как минимум три надувные боевые единицы - на переднем плане, вероятно, надувной Т-64, сзади можно разглядеть надувной муляж бронетранспортера. Рядом с надувной техникой стоят мужчины с плакатом. Большого количества людей возле танков не видно.

"Ничего такого, просто надувные танки в центре Киева", - подписал фото Тысячный.

Напомним, в Киевской области поймали мужчину, который украл с территории Национального музея "Битва за Киев в 1943 году" бронированную пластину танка. Правоохранителям удалось установить автомобиль, на котором экспонат вывезли с территории музея. Злоумышленником оказался 39-летний местный житель.

Также сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в ноябре провели танковые учения со стрельбами на Донбассе, в районе проведения Операции объединенных сил.