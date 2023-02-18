В сети появилось видео ударов реактивной системы залпового огня HIMARS прямо с автомобильной дороги.

Где именно и когда сделано видео не сообщается, но выглядит оно как снятое на обычный регистратор одним из участников дорожного движения.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на официальные источники в Украине и США писала, что украинские военные почти никогда не наносят удары ракетами HIMARS и не пользуются другими западными высокоточными вооружениями без точных координат, которые предоставляют американские военные, базирующиеся в Европе.

Как заявляет газета, эта практика была подтверждена сразу тремя высокопоставленными украинскими и одним американским источником. И она свидетельствует о более серьезной и активной роли Пентагона в этой войне.

Война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 358-го дня войны. На днях РФ применила новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахиды", а уже затем шла ракетная атака, то теперь противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА. При этом военные считают, что россияне планируют нанести новый массированный удар 23-24 февраля.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходило в последние сутки.