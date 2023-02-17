Арестованный по подозрению в шпионаже в пользу России в конце декабря прошлого года сотрудник немецкой разведки должен был передать в РФ данные о местонахождении позиций HIMARS и позиций ПВО украинской армии.

Об этом пишет Tagesshau.

В частности, ФСБ поручила агенту BND снять и передать ей GPS-данные с реактивных систем залпового огня HIMARS и системы противовоздушной обороны IRIS-T, поставленной Берлином.

В качестве вознаграждения за услуги сотрудник получил шестизначную сумму, деньги были найдены у него при задержании.

Однако, по словам инсайдеров, маловероятно, что такие данные были переданы.

Напомним, высокопоставленного сотрудника немецкой разведки Карстена Л. задержали 21 декабря 2022 года по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Он работал в отделе Технической рекогносцировки и мог передавать россиянам не только данные немецкой, но также британской и американской разведок.

Также мы рассказывали о судебном процессе над бывшим офицером Бундесвера в Дюссельдорфе, которого обвинили в шпионаже для России. Сообщалось, что 65-летний подполковник в запасе Ральф Г. с 2014 года передавал в Москву информацию о немецких резервистах и влиянии введенных после аннексии Крыма западных санкций против РФ на экономику ФРГ.