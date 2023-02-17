Работавший на РФ агент немецкой разведки должен был передать в Россию данные о HIMARS и украинской ПВО - СМИ
Арестованный по подозрению в шпионаже в пользу России в конце декабря прошлого года сотрудник немецкой разведки должен был передать в РФ данные о местонахождении позиций HIMARS и позиций ПВО украинской армии.
Об этом пишет Tagesshau.
В частности, ФСБ поручила агенту BND снять и передать ей GPS-данные с реактивных систем залпового огня HIMARS и системы противовоздушной обороны IRIS-T, поставленной Берлином.
В качестве вознаграждения за услуги сотрудник получил шестизначную сумму, деньги были найдены у него при задержании.
Однако, по словам инсайдеров, маловероятно, что такие данные были переданы.
Напомним, высокопоставленного сотрудника немецкой разведки Карстена Л. задержали 21 декабря 2022 года по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Он работал в отделе Технической рекогносцировки и мог передавать россиянам не только данные немецкой, но также британской и американской разведок.
Также мы рассказывали о судебном процессе над бывшим офицером Бундесвера в Дюссельдорфе, которого обвинили в шпионаже для России. Сообщалось, что 65-летний подполковник в запасе Ральф Г. с 2014 года передавал в Москву информацию о немецких резервистах и влиянии введенных после аннексии Крыма западных санкций против РФ на экономику ФРГ.