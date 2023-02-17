Страны Запада за 2022 год значительно ослабили российскую шпионскую сеть в Европе. Об этом сообщает The Washington Post.

"В течение последнего года, когда западные правительства наращивали поставки оружия в Украину и вводили экономические санкции против Москвы, американские и европейские службы безопасности проводили параллельную, но менее заметную кампанию по разрушению российских шпионских сетей", - отмечает издание.

В течение года произошли многочисленные задержания русских агентов в Германии, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Австрии, Польше и Словении, а также массовая высылка русских шпионов, имеющих дипломатический статус при посольствах России.

Сейчас Россия пытается компенсировать эти потери, больше полагаясь на кибершпионаж, и отправляя на Запад новых шпионов под видом беженцев. Признаком отчаяния Москвы стали также попытки отправить своих шпионов, высланных из одной европейской столицы, обратно в другую, надеясь на нехватку координации между европейцами.

Напомним, задержанный в ФРГ российский шпион имел доступ к массивам сверхсекретной информации о войне в Украине.