В среду, 15 марта, началось заседание контактной группы "Рамштайн" по поставкам оружия Украине. Сегодня оно проходит в формате видеоконференции.

Перед началом заседания вступительное слово сделал министр обороны США Ллойд Остин и участники конференции перешли в закрытый режим.

В своем вступительном слове Остин заявил, что Украине должны передать более 150 танков Leopard.

"Коалиция стран, которая предоставляет Украине танки Leopard, продолжает расти. Теперь 9 стран обязались предоставить более 150 танков Leopard", - подчеркнул Остин.

Вероятно, имеется ввиду поставка танков Leopard 1 и Leopard 2.

Ранее Пентагон заявлял, что план по отправке танков M1 Abrams в Украину уже реализовывается.

Тем временем война в Украине продолжается уже 385-й день. Мы следим за новостями 15 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 384-го дня войны. Продолжаются бои на Бахмутском направлении. На заседании Ставки вчера все ее члены высказались за продолжение обороны Бахмута, поскольку оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Днем был масштабный обстрел РФ центра Краматорска. Разрушениям подвергся трехэтажный дом, пострадали еще несколько зданий. Есть погибший и раненые.

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