Армия США уже реализует план по отправке танков M1 Abrams в Украину.

Об этом заявил начальник отдела снабжения сухопутных войск Даг Буш, передает Defensenews.

Выступая на веб-трансляции, Буш сказал, что у армии уже есть план.

"Мы его выполняем", - сказал он. "Мы просто не можем говорить о деталях".

В конце прошлого месяца секретарь Армии США Кристин Вормут заявила, что ее организация не сможет поставлять танки в Украину в течение как минимум нескольких месяцев и, вполне возможно, не раньше конца этого года.

"Здесь задействованы более длительные сроки, но я думаю, что есть варианты менее двух лет, менее полутора лет", - сказала она.

Ранее издание Breaking Defense сообщало, Украина может получить американские танки из запасов со складов США, а не в результате их производства, как ожидалось ранее.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если танки Abrams прибудут в Украину к августу, будет "слишком поздно".

Ранее "Страна" подробно писала о том, какие танки Abrams США поставят Украине и в чем особенность данного типа тяжелого вооружения.