Украинская делегация завершила двухдневную работу в Брюсселе, где проходил саммит в формате "Рамштайн".

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Фейсбуке.

По его словам, результаты мероприятия оптимистичны:

угрозы с неба получат лучший отпор;

войско будет лучше снабжено боеприпасами;

больше наших воинов получат качественную подготовку.

А главное, как отметил министр, – "укрепляется "бронированный кулак", который через несколько месяцев сможет решать задачу в соответствии с замыслом главнокомандующего Вооруженными силами Украины и Генерального штаба".

Резников также сообщил, что сегодня в Брюсселе обсуждали с партнерами практические аспекты "танковой коалиции". Было предпринято несколько важных шагов. Каких именно, он не уточнил.

Напомним, встреча в таком формате была уже девятой по счету.

Ранее мы рассказывали, как во время мероприятия Резников встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином.

"Всегда приятно встретиться с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. Более 50 стран-участниц UDCG (Контактной группы по обороне Украины) объединились с вами в этой борьбе за суверенитет и самооборону Украины", - написал глава Пентагона в Твиттере по поводу этой встречи.