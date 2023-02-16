Украинская делегация завершила работу на девятой встрече в формате "Рамштайн"
Украинская делегация завершила двухдневную работу в Брюсселе, где проходил саммит в формате "Рамштайн".
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Фейсбуке.
По его словам, результаты мероприятия оптимистичны:
- угрозы с неба получат лучший отпор;
- войско будет лучше снабжено боеприпасами;
- больше наших воинов получат качественную подготовку.
А главное, как отметил министр, – "укрепляется "бронированный кулак", который через несколько месяцев сможет решать задачу в соответствии с замыслом главнокомандующего Вооруженными силами Украины и Генерального штаба".
Резников также сообщил, что сегодня в Брюсселе обсуждали с партнерами практические аспекты "танковой коалиции". Было предпринято несколько важных шагов. Каких именно, он не уточнил.
Напомним, встреча в таком формате была уже девятой по счету.
Ранее мы рассказывали, как во время мероприятия Резников встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином.
"Всегда приятно встретиться с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. Более 50 стран-участниц UDCG (Контактной группы по обороне Украины) объединились с вами в этой борьбе за суверенитет и самооборону Украины", - написал глава Пентагона в Твиттере по поводу этой встречи.