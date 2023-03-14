Следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится уже завтра.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, подводя итоги визита в Украину министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен.

С ней они обсудили, в том числе, вопросы подготовки к этой встрече.

Также Резников сообщает по итогам визита Оллонгрен, что Украина до 2025 года получит от Нидерландов два корабля класса Алкмар, под которые экипажи украинских моряков скоро начнут обучение.

Ранее Верховный представитель Союза по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что 20 марта на встрече министров ЕС может быть согласована поставка боеприпасов в Украину.

Под эти цели Евросоюз выделит еще 2 миллиарда евро в фонд, который финансирует поставки оружия для Украины.

Война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 383-го дня войны. В районе Бахмута продолжались жесткие бои. Командующий Сухопутных войск Сырский охарактеризовал ситуацию там как сложную. В РФ активно обсуждали, что Украина может готовить наступление на южном направлении. Также вчера Россия согласилась на продление зернового соглашения, но только на два месяца.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, почему западные СМИ пишут об "украинском следе" в подрыве "Северных потоков".