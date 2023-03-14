Евросоюз может утвердить решение о финансировании поставок боеприпасов Украине 20 марта на встрече министров иностранных дел и обороны стран ЕС.

Об этом говорится в заявлении Верховного представителя Союза по иностранным делам Жозеп Боррель.

"В ходе нашей дискуссии с министрами обороны в Стокгольме все согласились с необходимостью срочного продвижения вперед. Я намерен достичь договоренности на следующей встрече министров иностранных дел и обороны 20 марта, в преддверии заседания Европейского совета 23-24 марта", - сказал глава внешнеполитической службы Евросоюза.

В этот пакет поставок войдут, в частности, 155-мм снаряды из существующих запасов стран ЕС. Взамен страны получат из Европейского фонда мира один миллиард евро. Еще миллиард евро будет потрачен на совместные закупки новых боеприпасов для ЕС.

Для этих целей Европейский фонд мира уже увеличили на 2 млрд евро - до 7,979 млрд до 2027 года.

Напомним, в материале DW сообщалось, что в Евросоюзе придумали, как быстрее поставлять Украине боеприпасы. По плану, который хотят утвердить в ближайшее время, страны ЕС должны передать Украине все, что у них есть, а первые заказы на новые поставки сделать до начала мая.