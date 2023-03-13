Совет Европейского Союза продлил персональные санкции против РФ еще на полгода - до 15 сентября 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Евросовета.

"Действие санкций будет продлено в отношении 1473 физических и 205 юридических лиц, большинство из которых попали под ограничения в ответ на неоправданную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины, которая продолжается", - объявил Совет ЕС.

Ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки для физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам, находящимся в черном списке Евросоюза.

Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк отметил, что несмотря на некоторые "спекуляции", из санкционного списка никто не был удален.

Напомним, что недавно Евросоюз снял часть санкций с матери куратора ЧВК "Вагнер" Пригожина.

При этом глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз исчерпал предел санкций против РФ. По словам Борреля, "с точки зрения санкций остается сделать немного", но ЕС может "продолжать увеличивать финансовую и военную поддержку" Украины.