Александр Лукашенко отправился с визитом в Иран, который, по данным СМИ, тайно отправляет России оружие и снаряды. В Тегеране президент Беларуси провел встречу с иранским лидером Эбрахимом Раиси.

Об этом сообщает "Белта".

Лукашенко похвалил президента Ирана за обход западных санкций.

"И как вы, несмотря ни на что, развиваете современные технологии и ядерную энергетику. И, как мы сегодня определились с президентом Ирана, мы можем быть очень полезны друг другу, если по-настоящему объединим свои усилия", - сказал президент РБ.

В свою очередь лидер Ирана пообещал Лукашенко, что поделится своими методами, как обходить санкции Запада.

По итогам встречи Лукашенко и иранский президент подписали "дорожную карту сотрудничества". Беларусь и Иран договорились сотрудничать в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в сферах образования, культуры, искусства, СМИ и туризма.

Напомним, недавно белорусский лидер ездил в Китай, чтобы усилить сотрудничество с Пекином и Москвой. На встрече с Си Цзиньпином Лукашенко поддержал китайский "мирный план".