Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу, сообщили в пресс-службе президента.

Правда, речь идет о призыве всего 250 человек.

"Документом предусматривается призвать в 2023 году в Вооруженные Силы до 230 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет и в органы пограничной службы - до 20 человек, которые прошли обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеют воинское звание офицера и зачислены в запас", - говорится на сайте президента Беларуси.

Сообщается, что эти мероприятия проходят ежегодно на плановой основе.

Ранее Лукашенко признал, что российский самолет А-50 получил в Мачулищах повреждения и находится на ремонте.

Тем временем война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о последних событиях.