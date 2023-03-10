Иран и Саудовская Аравия договорились в Китае о нормализации отношений и открытии посольств.

Об этом сообщает агентство Tasnim.

Отношения были разорваны в 2016 году после конфликта саудовского правительства с шиитами, а также погрома посольства Эр-Рияда в Тегеране.

"Дни трехсторонних переговоров в Пекине привели к примирению между Ираном и Саудовской Аравией, которые решили возобновить дипломатические отношения и вновь открыть свои посольства в течение следующих двух месяцев", - пишет агентство.

Сообщается, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани с 6 марта находится в Пекине "для проведения интенсивных переговоров со своим саудовским коллегой по урегулированию разногласий между Тегераном и Эр-Риядом".

Отметим, что на этом фоне портятся отношения Саудовской Аравии с США. Также Тегеран и Эр-Рияд активно укрепляют отношения с РФ и КНР.

Ранее мы писали, что в США ввели санкции против поддерживающих производство иранских дронов компаний из Китая.

Также мы сообщали, что 26 февраля, впервые с установления дипломатических отношений между Украиной и Саудовской Аравией в Киев нанес визит министр иностранных дел этой страны принц Файсал бин Фархан Аль Сауд.