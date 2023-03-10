Министр обороны США Ллойд Остин после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием.

Об этом сообщают израильские медиа.

"Мы по-прежнему считаем, что дипломатия - лучший способ предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Как неоднократно давал понять президент США Джо Байден, Вашингтон не позволит Ирану приобрести ядерное оружие", - сказал глава Пентагона.

При этом ранее ряд изданий писали, что Ллойд Остин сказал о грядущей военной операции Израиля против Ирана и ее поддержке со стороны США, но это оказалось недостоверной информацией.

Напомним, недавно замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что Иран достиг "впечатляющего прогресса в ядерной сфере" с тех пор, как в 2018 году США при Дональде Трампе вышли из ядерной сделки. На данный момент он способен за 12 дней произвести материал, необходимый для создания атомной бомбы.

Ранее Bloomberg сообщал, что в Иране выявили обогащенный до 84% уран. Это всего на 6% ниже уровня, нужного для создания оружия. МАГАТЭ пытается выяснить, как Ирану это удалось, ведь сам он заявлял, что его центрифуги настроены на обогащение урана до уровня чистоты 60%.