Иран заключил сделку по закупке российских истребителей Су-35.

Об этом сообщает государственное агентство IRNA.

Соглашение было подписано после того как истекло действие оружейного эмбарго ООН, запрещающего покупку Ираном обычных вооружений, заявили в Тегеране.

По данным агентства, информация о количестве этих самолетов и сроках поставки является конфиденциальной.

Ранее иранские СМИ анонсировали закупку 24 самолетов у России. А также средств ПВО, вертолетов и ракетных комплексов.

Иран, по данным Украины и Запада, поставляет России боеприпасы и беспилотники "Шахед". Сами Тегеран и Москва этого не подтверждали.

Напомним, в декабре прошлого года ходили слухи, что Иран готовится продавать России баллистические ракеты, ограничив их дальность. В Москве и Тегеране такую сделку отрицают.

Известно, что в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, принятой в 2015 году в рамках ядерной сделки, странам не разрешается передавать или получать от Ирана баллистические ракеты и беспилотники с дальностью более 300 километров и полезной нагрузкой более 500 килограммов до октября 2023 года.