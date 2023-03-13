В ЕС могут обязать некоммерческие организации отчитываться о получении финансирования от иностранных государств за пределами блока. Еврокомиссия уже начала опросы организаций о получении средств из-за рубежа.

Об этом пишет Politico.

В числе опрошенных организаций - правозащитная Transparency International.

В организации полагают, что европейские власти оценивают, представляет ли организация "угрозу демократии ЕС".

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал закон об иноагентах в Грузии назвав его "очень плохим событием" для государства.

Также сообщалось, что DW рассказывала о планах Евросоюза, как обеспечить Украину боеприпасами. По плану, который хотят утвердить в ближайшее время, страны ЕС должны передать Киеву все, что у них есть, а первые заказы на новые поставки сделать до начала мая.

Мы следим за новостями 13 марта в своем онлайне.

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