Украина будет принимать участие в совместной закупке газа Европейского союза. Первые контракты будут подписаны летом.

Об этом сообщила комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон.

"Мы интегрировали Украину в платформу совместных закупок газа с целью помочь получить 2 миллиарда кубометров дополнительно", - приводит слова Симсон на встрече законодателей ЕС, пишет The Guardian.

Отметим, что за довоенный 2021 Украина потребила 26,8 млрд кубометров газа.

Ранее сообщалось, что Евросоюз приближается к созданию картеля покупателей газа. Эта необходимость обострилась после сокращения поставок ресурсов из РФ после вторжения в Украину.

Также мы писали, что министр энергетики говорил, что Украина заканчивает отопительный сезон с запасами газа и угля.

Война в Украине продолжается уже 379-й день. Мы следим за новостями 9 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 378-го дня войны.

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