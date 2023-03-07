ЕС приближается к созданию картеля покупателей газа. Эта необходимость обострилась после сокращения поставок ресурсов из РФ после вторжения в Украину.

Об этом пишет Bloomberg.

В следующем месяце ЕС объявит свой первый тендер, на котором предприятия и правительства могут объединить усилия в качестве картеля покупателей и выйти на глобальных поставщиков, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефкович.

"Это цель, которая долгое время оказывалась труднодостижимой для 27 государств-членов, в каждом из которых есть свои компании, отвечающие за удовлетворение национального спроса", - пишет Bloomberg.

Шефкович ожидает, что первые сделки через Европейскую энергетическую платформу будут заключены примерно в июне, чтобы вовремя заполнить хранилища перед следующим отопительным сезоном.

Отметим, что ЕС, наряду с Китаем, является крупнейшим в мире потребителем природного газа.

Напомним, что в марте 2023 года цена на газ в Европе падала до $450 за тысячу кубов впервые с конца июля 2021 года.

При этом в Евросоюзе альтернативные энергоисточники впервые опередили газ в производстве электроэнергии.