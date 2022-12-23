Премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала итальянцев отключать газ и электроэнергию на час в день, чтобы прочувствовать положение украинцев и выразить с ними солидарность.

Об этом пишет Reuters.

"Чтобы понять, через что проходят украинцы, я прошу всех итальянцев отключать все источники энергии на один час в день", - цитирует премьера Reuters.

Напомним, ранее посольство Украины в Германии отключило вечернее освещение в знак солидарности со всей Украиной.

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