Сегодня, 14 марта, Совет Европейского союза утвердил увеличение Европейского фонда мира на 2 млрд евро, из которого финансируется военная помощь Украине.

Об этом говорится в заявлении Верховного представителя Союза по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Европейский фонд мира теперь стал неотъемлемой частью поддержки ЕС в продвижении мира и безопасности во всем мире. Сегодняшнее решение увеличивает финансовый потолок Европейского фонда мира до более 7,9 млрд евро. Обеспечение финансовой устойчивости этого инструмента имеет решающее значение для поддержки не только Украины, но и партнеров в других частях Европы, Африки и Ближнего Востока, поскольку потребности продолжают возникать", - сказал Боррель.

Также Боррель сообщил, что Совет решил установить финансовую контрольную сумму для общих расходов на военные учения ЕС по управлению кризисными ситуациями 2023 года в размере 5 миллионов евро и обеспечить большую гибкость в сборе и использовании финансовых взносов от государств-членов и в их использовании.

На сайте ЕС отмечается, что это решение реализует политическое соглашение, достигнутое 12 декабря 2022 года, когда Совет решил увеличить общий финансовый потолок Европейского фонда мира на 2 миллиарда евро в 2023 году и учесть возможность дальнейшего увеличения на более позднем этапе (до 5,5 млрд евро в ценах 2018 года до 2027 года).

Напомним, ранее Боррель рассказал, сколько украинских военных пройдут обучение в ЕС к концу марта и года.

Также мы сообщали, что Боррель заявил, что Евросоюз исчерпал предел санкций против России.