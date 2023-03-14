"Укроборонпром" заявляет, что совместно с неназванной страной НАТО запустил производство 125-мм снарядов для танковой пушки.

Об этом говорится в телеграм-канале промышленного концерна.

Первая партия снарядов для советских танков Т-64, Т-72 и Т-80 уже поставлена.

Для безопасности производство развернули за рубежом, но работают на нем украинские конструкторы, технологи, токари, литейщики и другие специалисты.

Госконцерн сообщает, что за время войны было развернуто украинское производство следующих боеприпасов: минометных мин 82 мм и 120 мм, артиллерийских выстрелов 122 мм и 152 мм, а теперь и танкового снаряда 125 мм.

Ранее западные СМИ сообщали, что в Болгарии реанимируют завод по производству боеприпасов, которые будут поставляться в Украину.

Также мы писали, что Укроборонпром анонсировал возможности нового дрона.

Война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

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