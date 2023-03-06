Болгария за последний год непублично отправила в Украину оружия на сумму более миллиарда долларов, используя в качестве посредников третьи страны.

Об этом говорится в расследовании Euractiv.

Публично еще в начале войны тогдашний вице-премьер и министр экономики Болгарии Корнелия Нинова заявляла, что не допустит экспорта болгарского оружия в Украину. Издание отмечает, что этот вопрос был ключевым "яблоком раздора" между болгарскими партиями.

При этом между Украиной и Болгарией действительно не было оформлено ни одной прямой оружейной сделки.

Однако только в прошлом году Болгария косвенно экспортировала в Украину оружия на сумму не менее одного миллиарда долларов, говорят источники издания.

Рекордные продажи за границу шли в основном в Польшу и Румынию, откуда потом оружие отправлялось в Украину. Крупные государственные оружейные заводы сообщили о 100%-ом росте продаж.

Болгария является одним из крупнейших производителей оружия и боеприпасов советского образца, используемых украинской армией.

Ранее The New York Times сообщало, что Болгария специально для Украины расконсервировала завод по производству советских снарядов в городе Костенц, который был закрыт 35 лет.

А расследователь из Биллингкэт Христо Грозев еще весной прошлого года писал, что у Болгарии на складах есть снаряды большого калибра (152 мм) "в количествах, которые могут поддерживать оборону Украины в течение нескольких месяцев".

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