Польша планирует передать Украине еще 10 Leopard 2 и 60 модернизированных танков в ближайшее время. Об этом заявил польский министр канцелярии Михал Дворчик.

Об этом сообщает агентство РАР.

"Фактически они уже находятся в процессе передачи. Так что вскоре они попадут в Украину", – сказал Дворчик.

Напомним, 24 февраля в Украину прибыли первые обещанные Варшавой танки Leopard 2. Речь идет о четырех единицах.

Тогда же сообщалось, что Польша передаст Украине 60 танков PT-91 Twardy в течение ближайших дней.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус решил довести общее количество запланированных поставок Киеву с 14 до 18 танков Leopard 2A6.

Тем временем война в Украине продолжается уже 369-й день. Мы следим за новостями 27 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 368-го дня войны. Украинская разведка заявляет, что украинское контрнаступление начнется весной, его цель - перерезать сухопутный коридор в Крым. А затем освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым. В свою очередь россияне наращивают оборону Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения

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