В Германии украинские военные заканчивают обучение танкам Leopard 2. Обучение длилось несколько недель.

Об этом сообщает Die Zeit.

По информации издания, украинские военные, прибывшие в Германию для прохождения оперативной подготовки, вскоре завершат обучение на боевом танке "Леопард".

"Обучение позволило солдатам обращаться с современными системами вооружения", – сказал бригадный генерал Берн Шульц, командир школы танковых войск в Мюнстере, Нижняя Саксония.

Напомним, мы сообщали, что украинские военные начали обучение управлению танками Leopard 2 в Германии 13 февраля. Обучение в основном проходит в школе танковых войск в Мюнстере, Нижняя Саксония.

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