Польша передала Украине еще 10 из 14 обещанных танков Leopard 2. Об этом сообщил вице-премьер - министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Об этом министр сообщил на брифинге в четверг, сообщает "Европейская правда".

"Мы поддерживаем Украину в рамках международной коалиции. Кроме польских 14 танков Leopard, в составе этого батальона есть также четыре танка из Канады, восемь танков из Норвегии, а также шесть – из Испании", – сказал он.

По словам Блащака, он ведет переговоры с испанской коллегой Маргаритой Роблес о предоставлении Украине, "возможно, еще четырех" танков.

Он также сообщил, что в Польше завершилось обучение украинских военнослужащих на танках Leopard 2.

Напомним, 24 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль показал первые четыре танка Leopard 2, прибывшие в Украину.

Также по словам министра обороны ФРГ, обещанные Германий и Португалией танки приедут в Украину уже в этом месяце.

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