В Украину из Польши должны доставить еще 10 немецких танков Leopard 2
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в ближайшие дни в Украину будет доставлена еще одна партия боевых танков немецкого производства Leopard 2.
Об этом сообщает издание Sky News.
"Четыре танка уже находятся в Украине, еще 10 отправятся в Украину на этой неделе", — заявил Блащак.
Напомним, он также сообщил, что в Украину прибыли установки ЗРК Patriot.
Также мы писали, что Украина в ближайшие дни получит от Польши еще 60 танков PT-91 Twardy. Всего западные союзники пообещали Украине более 300 танков.
Ранее польский МИД заявлял, что все 14 танков Leopard 2 будут переданы в течение двух-трех недель после завершения подготовки украинских войск.
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