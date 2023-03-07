Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в ближайшие дни в Украину будет доставлена еще одна партия боевых танков немецкого производства Leopard 2.

Об этом сообщает издание Sky News.

"Четыре танка уже находятся в Украине, еще 10 отправятся в Украину на этой неделе", — заявил Блащак.

Напомним, он также сообщил, что в Украину прибыли установки ЗРК Patriot.

Также мы писали, что Украина в ближайшие дни получит от Польши еще 60 танков PT-91 Twardy. Всего западные союзники пообещали Украине более 300 танков.

Ранее польский МИД заявлял, что все 14 танков Leopard 2 будут переданы в течение двух-трех недель после завершения подготовки украинских войск.

Война в Украине продолжается уже 377-й день. Мы следим за новостями 7 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 376-го дня войны. Офис президента сообщил, что на заседании Ставки у Зеленского военные высказались за продолжение обороны Бахмута. Сырский сообщил, что бои в городе достигли высшего уровня напряжения. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что противник усиливает интенсивность атак в этом регионе. Оперкомандование "Юг" предупредило о высокой вероятности ракетных ударов.

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