Между Германией и Польшей - серьезные разногласия, которые рискуют подорвать поставки вооружений в Украину.

Об этом пишет Bloomberg.

Ранее они касались отправки танков в Украину — канцлер Олаф Шольц заявлял, что Германия не станет направлять танки Leopard 2 Киеву, если это решение не поддержат другие союзники по НАТО, также отправив Украине бронемашины.

После того, как Шольц согласился передать Украине танки, Варшава стала обвинять немецкое руководство в том, что оно отказалось посылать запасные части для старых моделей этих танков, а они также необходимы Украине.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что у ФРГ нет запчастей для старой версии Leopard. В частности, он признал, что Запад пока не может собрать два батальона "Леопардов" для Украины.

Ранее сообщалось, что Польша планирует передать Украине еще 10 Leopard 2 и 60 модернизированных танков в ближайшее время.

Война в Украине продолжается уже 375-й день. Мы следим за новостями 5 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 374-го дня войны. На фронте самым сложным остается Бахмутское направление. Там бои шли в районах Васюковки, Дубово-Васильевки и самого Бахмута, который россияне пытаются окружить. В Германию прибыли 90 боевых машин Stryker, которые США направили для Украины. А советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на встрече с блогерами заявил, что война в Украине закончится в этом году.

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