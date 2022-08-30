Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что есть возможность внутреннего "взрыва" в Евросоюзе из-за раскола между странами, которые желают мира, и теми, кто хочет победы Украины.

Об этом он заявил в интервью французской газете La Figaro.

"Угроза внутреннего взрыва существует. Поэтому так важно поддерживать диалог между нами, находить компромиссы и общий знаменатель", – ответил Моравецкий на вопрос, может ли раскол между европейскими странами, желающими мира, и государствами, которые хотят победы Украины, привести к "взрыву" в ЕС.

По словам премьера Польши, на Западе есть те, кто пытается убедить лидеров и общественность в существовании возможности закончить войну и вернуться к "обычному бизнесу".

Ранее Моравецкий заявил о начале в Европе кризиса ужасающих масштабов.

По данным американской газеты Politico, между Польшей, странами Балтии и Скандинавии с одной стороны, и Германией с Францией с другой идет "перетягивание каната" на фоне обсуждения украинского вопроса.

По данным издания, Франция и Германия имеют опасения по поводу последствий победы Украины в войне и боятся втягивания НАТО в конфликт.

Ранее уходящий в отставку премьер Британии Борис Джонсон назвал мирные переговоры с Россией об Украине катастрофой для всей планеты.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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