Евросоюз продолжит поддерживать Украину, как минимум, ближайшие полгода и "трудно представить, чтобы блок отступил от своих обязательств". Однако вызванные войной кризисы обнажат внутренние противостояния в самой Европе.

Об этом пишет Politico.

"За публичными заявлениями о поддержке Украины стоит тихое перетягивание каната между Германией, Францией и — до падения премьер-министра Марио Драги — Италией, с одной стороны, и Польшей, странами Балтии и Скандинавии — с другой", - говорится в материале.

Франция и Германия имеют опасения по поводу последствий победы Украины в войне, и также есть сомнения, что войну можно выиграть без эскалации, которая может повлечь применение Россией "нетрадиционных вооружений" и втягивания в противостояние НАТО.

"Поэтому необходимо проводить различие между тем, что говорится публично, и частными взглядами Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и наиболее высокопоставленных людей из их окружения", - пишет Politico.

Но в этом или следующем году Франция и Германия не будет добиваться окончания войны дипломатией, т.к. есть неизменная поддержка США и интерес в "единстве внутри ЕС".

ЕС будет обсуждать более жесткие санкции против РФ, но они не будут такими радикальными как в начале вторжения.

"К концу следующего года ЕС все еще, вероятно, будет подниматься к вершине своей санкционной лестницы", - пишет американское издание.

То есть, расширит эмбарго на нефть, нанесет удары по экспорту ядерной энергии и газа из РФ, но эти меры займут время и будут сложны в реализации.

"Учитывая эту политическую реальность, Брюссель и столицы ЕС вместо этого будут делать упор на другие формы помощи Украине до конца этого и следующего года, включая финансовую помощь", - говорится в материале.

Также будет продолжена военная помощь, как и дискуссии об интеграции Украины в ЕС, прогнозирует газета.

"Но даже если существует риск некоторого сокращения во второй половине года — например, в отношении санкций и вооружений — и подход станет более заниженным, трудно представить, что ЕС отступит от своих обязательств перед Украиной", - подводят итог авторы.

Ранее Politico писало о том, что военная поддержка Украины со стороны Евросоюза падает который месяц подряд.

Война в Украине продолжается уже 183-й день. "Страна" следит за главными новостями 25 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 182-го дня войны. В Украине в этот день отмечали День независимости. Президент Зеленский в праздничном обращении дал понять, что переговоров с РФ и компромиссов с ней не будет. В Киев с визитом приехал Борис Джонсон. Он сказал, что переговоры в данный момент "стали бы катастрофой". Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - это крупнейший единовременный транш.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как прошли полгода войны в Украине и какие есть сценарии будущего.