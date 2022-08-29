Европа оказалась перед лицом кризиса "ужасающих масштабов". Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Париж, где он встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Россия, напав на Украину, спровоцировала ужасный кризис, который, вероятно, только начинается. Кризис, влияющий на безопасность, затрагивает энергетические вопросы. Политический и экономический кризис в самом широком смысле этого слова", – заявил он.

По словам Моравецкого, в такой ситуации Европе следует задуматься о том, как защитить себя. В связи с этим польский политик призвал страны ЕС к единству.

"Вместе мы стоим, в одиночку падаем", - образно сказал он.

Моравецкий также похвалил ВСУ.

"Украинские солдаты воюют как львы. Они воюют, как французы под Вальми, как солдаты Наполеона под Аустерлицем или варшавские повстанцы. Но они нуждаются в оружии и финансовой поддержке гораздо больше, чем гуманитарной", - добавил польский премьер.

По его словам, война в Украине затягивается, поэтому Евросоюз должен быть терпеливым и решительным.

"Пусть не окажется, что у украинцев больше сил, терпения и настойчивости, чем у нас, европейцев, которые затрудняются скрутить термостат на два градуса", - заявил Моравецкий.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Россия может создать кризисную ситуацию в Европе, чтобы улучшить переговорные позиции и извлечь выгоду.

Как писала "Страна", кризис в Европе обусловлен не только действиями России в Украине, но и масштабной засухой. И ее последствия для европейцев могут быть очень серьезными.