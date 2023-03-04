Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина получит вдвое больше танков Challenger 2 (28 вместо 14) и намного больше (33 вместо 24) 155-мм самоходных артиллерийских установок AS-90.

Об этом посол Украины сказал в интервью "Радио Свобода".

Пристайко также отметил, что Украина ищет варианты для получения другого вооружения, в частности, самолетов, и отметил, что запросы нашей страны на вооружение имеют все члены НАТО.

Кроме того, он добавил, что Великобритания существенно увеличила время военных тренировок для украинских военнослужащих в Британии - в два с половиной раза.

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