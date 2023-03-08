Южная Корея разрешила Польше отправить Украине САУ Krab c южнокорейскими деталями - Reuters
Южная Корея позволила Польше в 2022 году поставлять Украине самоходные артиллерийские установки (САУ) Krab c южнокорейскими деталями (машины собирают на южнокорейском шасси).
Об этом пишет Reuters.
Бюро контроля за технологиями Администрации оборонных закупок (DAPA) рассмотрело и одобрило передачу, сказал Ким Хенг Чол, директор европейско-азиатского отдела Бюро международного сотрудничества.
"Мы просмотрели всю документацию и возможные проблемы внутри DAPA... затем мы приняли решение предоставить лицензию на экспорт в Польшу", - сказал он Reuters.
Напомним, в мае прошлого года Польша отправила Украине 18 гаубиц Krab.
155-мм гаубицу Krab производит польская компания Huta Stalowa Wola.
Машина состоит из южнокорейского шасси K9 Thunder, британской башни BAE Systems, французской 155-мм пушки Nexter Systems и польской системы управления огнем.
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