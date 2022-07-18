Одна из польских самоходных гаубиц Krab, которые Варшава передала Украине, уничтожена.

Об этом сообщает польский интернет-портал onet pl со ссылкой на видео с разбитой гаубицей, опубликованное в сети.

По данным издания, экипаж гаубицы не пострадал.

Напомним, в Украину к июлю доставлены 10 из 18 машин Krab.

Ранее также сообщалось, что Польша поставит Украине более 50 пушек-гаубиц Krab на сумму около 3 млрд злотых (более 700 млн долларов США). Это крупнейший экспортный контракт для польской военной промышленности за последние годы.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.