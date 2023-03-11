Первые танки Leopard 1 от Нидерландов, Дании и Германии поступят в Украину в начале мая.

Такие сроки назвал исполняющий обязанности министра обороны Дании Троельс Лунд Поульсен.

"Я побывал там и увидел, что работа по подготовке танков Leopard 1 для Украины продвигается, и мы сможем отправить их как можно быстрее", - заявил Поульсен после посещения немецкого предприятия FFG, где ремонтируют эти танки для последующей передачи ВСУ.

Предполагается, что в рамках этой программы Украине будут переданы 80 танков. Также будут поставлены запчасти и боеприпасы.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, сколько батальонов танков Leopard 1 и Leopard 2 будет в Украине.

Также "Страна" писала, как правительство Германии подтвердило разрешение на передачу Украине 178 танков "Leopard 1A5".

Война в Украине продолжается уже 381-й день. Мы следим за новостями 11 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 380-го дня войны. Украина продолжает переживать последствия ракетных ударов. Опубликованные кадры указывают, что "Вагнер", вероятно, захватил село Дубово-Васильевка к северо-западу от Бахмута, что может использоваться для более широкого окружения ВСУ. Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Украины состоится через два месяца. А в Киеве на Майдане масштабно прощались с одним из лидеров "Правого сектора" Дмитрием Коцюбайло (позывной Да Винчи).

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