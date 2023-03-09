Польские военные ставят противотанковые ежи на дорогах, ведущих в Беларусь.

Об этом сообщил в четверг, 9 марта, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на своей странице в Twitter.

"Сегодня военные приступили к строительству укреплений на границе с Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания", – написал он.

Напомним, сегодня в Беларуси обвинили Польшу в причастности к атаке российского самолета А-50 на аэродроме в Мачулищах. Как заявили в КГБ, "об этом свидетельствует тот факт, что в атаке были задействованы несколько человек из числа так называемых беглых, которые находятся в настоящее время на территории Польши".

Ранее мы писали, что сегодня Польша передала Украине 10 из 14 обещанных танков Leopard 2. Об этом сообщил вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, он ведет переговоры с испанской коллегой Маргаритой Роблес о предоставлении Украине, "возможно, еще четырех" танков.

Также "Страна" рассказывала, что недавно Германия начала перемещать системы ПВО Patriot в Польшу.