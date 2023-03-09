К атаке на российский самолет А-50 на белорусском аэродроме Мачулищи причастны спецслужбы Польши.

Об этом заявил оперативный сотрудник КГБ, сообщает агентство БЕЛТА.

"В ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий с большой долей вероятности можно утверждать, что к проведению данной акции причастны также спецслужбы Польши. Об этом свидетельствует тот факт, что в ней были задействованы несколько человек из числа так называемых беглых, которые находятся в настоящее время на территории Польши. Эти люди причастны к каналам организации доставки на территорию Республики Беларусь средств поражения, дронов, обеспечения входа террориста на территорию Республики Беларусь, подготовки и реализации маршрутов его эвакуации", - рассказал оперативный сотрудник КГБ.

Ранее Лукашенко признал, что российский самолет А-50 получил в Мачулищах повреждения и находится на ремонте.

Бацька заявил, что А-50 атаковал "завербованный СБУ диверсант". Лукашенко признал, что борт получил повреждения и находится на ремонте.

Повреждения, по словам Лукашенко, несерьезные: "царапины и одна пробоина не мешают выполнять обязанности".

Он заявил, что попросил Россию забрать самолет на обслуживание, а в Беларусь прислать другой.