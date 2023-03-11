Пакистан предложил передать Украине танки Т-80УД в обмен на западную военную помощь.

Об этом пишет индийское издание Firstpost.

Любопытно, что эти танки Пакистан закупил у той же Украины в период с 1997 по 1999.

Сам Пакистан поставки оружия Украине опровергает. СМИ ранее публиковали, что страна передает Киеву танковые снаряды через Великобританию.

При этом, Пакистан закупает у России крупнейшие партии пшеницы. И Россия недовольна помощью Пакистана Украине, пишет Firstpost.

Напомним, в феврале Пакистан отправил в Украину более 10 тысяч реактивных снарядов для РСЗО "Град".

Тем временем в Пентагоне уверяют, что план по отправке танков M1 Abrams в Украину уже реализовывается.

Тем временем война в Украине продолжается уже 381-й день. Мы следим за новостями 11 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 380-го дня войны. Украина продолжает переживать последствия ракетных ударов. Опубликованные кадры указывают, что "Вагнер", вероятно, захватил село Дубово-Васильевка к северо-западу от Бахмута, что может использоваться для более широкого окружения ВСУ. Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Украины состоится через два месяца. А в Киеве на Майдане масштабно прощались с одним из лидеров "Правого сектора" Дмитрием Коцюбайло (позывной Да Винчи).

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