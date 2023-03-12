Появилось видео тренировки украинского экипажа на танке Leopard 2.

Ролик опубликовал канал France 24.

На кадрах боевую машину ведут украинские военные. Тренировка происходит в Германии, на полигоне, где шесть дней в неделю по 12 часов в день проходят подготовку на немецких танках бойцы ВСУ.

Тренировки первой группы завершатся уже в этом месяце. Вместо трех месяцев украинские бойцы осваивают курс ускоренно - за пять недель.

На видео немецкий офицер-инструктор объясняет, что украинцам для освоения новой техники приходится совершать "революцию в мышлении", поскольку "Леопарды" сильно отличаются от привычных им танков советского типа: в них совершенно другие принципы системы видения, поиска цели и стрельбы. Внутри башни находятся несколько пультов управления, делающие ее похожей на компьютерный класс.

Ранее мы публиковали кадры из Польши, где стартовало обучение украинцев управлению танками Leopard 2.

Также мы сообщали, что украинские военные начали обучение управлению танками Leopard 2 в Германии 13 февраля. Обучение в основном проходит в школе танковых войск в Мюнстере, Нижняя Саксония.