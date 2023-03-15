Министр обороны Алексей Резников заявил, что итоги заседания контактной группы "Рамштайн" по поставкам оружия Украине внушают оптимизм.

Первый комментарий с заседания он опубликовал в Twitter.

"Рамштайн-10" внушает оптимизм: усиление ПВО, боеприпасов, обучение и формирование "бронированного кулака", - написал министр.

Также Резников поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за выдающееся лидерство и выразил благодарность "друзьям из антикремлевской коалиции за готовность стоять с Украиной до нашей победы".

Напомним, сегодня, 15 марта, началось 10-е заседание контактной группы "Рамштайн", которое проходило в формате видеоконференции.

Война в Украине продолжается уже 385-й день. Мы следим за новостями 15 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 384-го дня войны. Продолжаются бои на Бахмутском направлении. На заседании Ставки вчера все ее члены высказались за продолжение обороны Бахмута, поскольку оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Днем был масштабный обстрел РФ центра Краматорска. Разрушениям подвергся трехэтажный дом, пострадали еще несколько зданий. Есть погибший и раненые.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных сценариях выселения УПЦ из Лавры.