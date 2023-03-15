Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "мир ошибочно не ожидает от украинцев силы". Таким образом он, вероятно, прокомментировал нашумевшую статью WP, в которой заявлялось, что качество кадрового состава ВСУ падает, и поэтому контрнаступление Украины под большим вопросом.

"Когда мир ошибочно не ожидает от украинцев сил, миллионы наших людей проявляют такую смелость, что в мире не остается ни одного уголка, где бы не слышали о силе Украины", - заявил президент в своем посте в телеграм-канале.

Ранее бывший советник Офиса президента Алексей Арестович тоже комментировал эту публикацию. Он признал, что Украине пока не хватает профессиональных военных, особенно, в младшем командирском звене - сержанты, командиры взводов/рот. Но призвал "иметь терпение ждать, пока мы накопим силы".

Ранее мы писали о том, что Сырский в пятый раз посетил Бахмут и заявил, что контрнаступление ВСУ уже "не за горами".

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, контрнаступление ВСУ состоится через два месяца.

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Ранее мы подводили итоги 384-го дня войны. Продолжаются бои на Бахмутском направлении. На заседании Ставки вчера все ее члены высказались за продолжение обороны Бахмута, поскольку оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Днем был масштабный обстрел РФ центра Краматорска. Разрушениям подвергся трехэтажный дом, пострадали еще несколько зданий. Есть погибший и раненые.

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