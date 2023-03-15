Верховный Суд Великобритании постановил, что дело о "бондах Януковича" нужно отправить на полное судебное разбирательство, а не рассматривать по сокращенной процедуре.

Минфин Украины трактует это как решение в пользу Киева.

Речь идет о российских еврооблигациях на 3 млрд долларов, которые в декабре 2013 года выкупила Украина. После Майдана Украина отказалась признавать эту задолженность, а следом отказалась платить по ней (срок выплат наступил в 2015 году).

Россия подала иск в Высокий суд Лондона. В 2017 году суд признал, что Украина обязана выплатить РФ все 3 млрд - плюс накопленный процент. Украина снова не заплатила и подала на апелляцию в 2018 году.

Напомним, в России подсчитали, что Украина ей должна РФ около 3,7 млрд долларов по еврооблигациям, которые Фонд национального благосостояния (ФНБ) приобрел в декабре 2013 года. Еврооблигации были куплены при Викторе Януковиче (т.н. "долг Януковича"). А в декабре 2015 года власти Украины объявили по этим бумагам дефолт, не выплатив тело долга и финальный купон.

Также мы сообщали, что в сентябре 2022 года Европейский суд отменил блокировку активов Януковича и его окружения.