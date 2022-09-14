Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иск бывшего президента Украины Виктора Януковича против Совета ЕС и отменил решение о продлении блокировки его активов в Украине.

Информация об этом опубликована в официальном журнале ЕС.

Такое же решение принято в отношении сына Януковича Александра, экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артёма.

В постановлении суда говорится, что в ходе уголовного процесса против Януковича и Пшонки в Украине не было соблюдено право обвиняемых на эффективную судебную защиту.

Под санкциями ЕС по основаниям украинского регламента остаются экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко, а также бизнесмены Сергей Курченко и Виктор Ратушняк.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел новые санкции против Януковича и его сына Александра. Януковичи внесены в санкционный список из-за "действий, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности государства".

Также мы писали, что Кабмин повторно наложил санкции на Януковича, Дерипаску, Курченко и Лебедева.