Россияне пытаются окружить Бахмут, также давят на Купянском и Лиманском направлениях.

Об этом заявил в среду, 15 марта, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает в Telegram пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Сегодня боец 93 ОМБр "Холодный Яр" с позывным "Алан" уничтожил вражеский самолет Су-25 в Бахмуте. Противник и дальше безуспешно пытается окружить город и продвинуться вперед. Там бойцы 93-й бригады вместе с другими защитниками сдерживают безумное давление противника", – заявил Сырский.

Напомним, 11 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский посетил Бахмут в пятый раз с конца февраля. Там он в очередной раз сделал заявление, что оборона города необходима для подготовки весеннего контрнаступления украинской армии.

Война в Украине продолжается уже 385-й день. Мы следим за новостями 15 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 384-го дня войны. Продолжаются бои на Бахмутском направлении. На заседании Ставки вчера все ее члены высказались за продолжение обороны Бахмута, поскольку оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Днем был масштабный обстрел РФ центра Краматорска. Разрушениям подвергся трехэтажный дом, пострадали еще несколько зданий. Есть погибший и раненые.

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