Потеря Бахмута не будет означать поражение Украины.

Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин на брифинге.

При этом он уточнил, что США оставляют за украинской властью право самой решать, как быть с Бахмутом.

Напомним, что накануне Владимир Зеленский заявил, что вместе с военным руководством решил усиливать оборону Бахмута.

А главком Валерий Залужный рассказал о стратегической важности обороны Бахмута.

Война в Украине продолжается уже 385-й день. Мы следим за новостями 15 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 384-го дня войны. Продолжаются бои на Бахмутском направлении. На заседании Ставки вчера все ее члены высказались за продолжение обороны Бахмута, поскольку оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Днем был масштабный обстрел РФ центра Краматорска. Разрушениям подвергся трехэтажный дом, пострадали еще несколько зданий. Есть погибший и раненые.

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