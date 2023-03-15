Украинский военный из Бахмута рассказал о снарядном голоде на передовой.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

А именно - историю о том, как украинские военные засекли российский новейший танк Т-90, но не смогли его поразить, поскольку командование велело экономить импортные боеприпасы.

Танк был обнаружен 12 марта в восточной части Забахмутки. Его попытались накрыть огнем, но российская машина стояла за домом, и поразить ее не удалось. В этом военный винит также "страшенный снарядный голод на все артсистемы".

После обстрела танка его экипаж укрылся в здании.

О том, что на расстоянии выстрела стоит вражеский танк военные доложили наверх, откуда пришло задание поразить Т-90 неназванным натовским вооружением. Однако позже задание отозвали, поскольку западную установку "запретили использовать по стоящему танку".

На следующий день танк переместился на другую позицию. Там его снова обстреляли артиллерией, но из-за нехватки снарядов поразить не смогли. После чего танк благополучно скрылся в неизвестном направлении.

"Думаю, ночью он вернется (или позже, но точно вернется) и обязательно кого-то убьет", - делает вывод военный и публикует видео инцидента.

По его наблюдениям, из-за снарядного голода у ВСУ, россияне на расстоянии 1-3 км от линии боевого столкновения передвигаются без помех.

"Снарядов катастрофически не хватает. Расход 5-7 выстрелов на цель, и это в урожайный год. Мы знаем 75% основных огневых позиций противника, командные пункты уровня роты и батальона", но их не обстреливают.

"Стволы работают активно только на участок, где идут прорывы и приходит срака", - резюмирует военнослужащий.

Напомним, россияне не оставляют попыток захватить Бахмут, там продолжаются бои.

Вчера, как сообщалось, Зеленский заявил, что вместе с военными решил усиливать оборону Бахмута.