Украинский военный из Бахмута рассказал о снарядном голоде на фронте
Украинский военный из Бахмута рассказал о снарядном голоде на передовой.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
А именно - историю о том, как украинские военные засекли российский новейший танк Т-90, но не смогли его поразить, поскольку командование велело экономить импортные боеприпасы.
Танк был обнаружен 12 марта в восточной части Забахмутки. Его попытались накрыть огнем, но российская машина стояла за домом, и поразить ее не удалось. В этом военный винит также "страшенный снарядный голод на все артсистемы".
После обстрела танка его экипаж укрылся в здании.
О том, что на расстоянии выстрела стоит вражеский танк военные доложили наверх, откуда пришло задание поразить Т-90 неназванным натовским вооружением. Однако позже задание отозвали, поскольку западную установку "запретили использовать по стоящему танку".
На следующий день танк переместился на другую позицию. Там его снова обстреляли артиллерией, но из-за нехватки снарядов поразить не смогли. После чего танк благополучно скрылся в неизвестном направлении.
"Думаю, ночью он вернется (или позже, но точно вернется) и обязательно кого-то убьет", - делает вывод военный и публикует видео инцидента.
По его наблюдениям, из-за снарядного голода у ВСУ, россияне на расстоянии 1-3 км от линии боевого столкновения передвигаются без помех.
"Снарядов катастрофически не хватает. Расход 5-7 выстрелов на цель, и это в урожайный год. Мы знаем 75% основных огневых позиций противника, командные пункты уровня роты и батальона", но их не обстреливают.
"Стволы работают активно только на участок, где идут прорывы и приходит срака", - резюмирует военнослужащий.
Напомним, россияне не оставляют попыток захватить Бахмут, там продолжаются бои.
Вчера, как сообщалось, Зеленский заявил, что вместе с военными решил усиливать оборону Бахмута.