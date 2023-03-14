В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 14 марта.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное в вечерней сводке:

1. На Бахмутском направлении РФ не оставляет попыток захватить Бахмут, идут постоянные постоянные позиционные бои, отбиты атаки россиян в районах Ягодного, Хромово и Орехово-Васильевки.

2. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях армия РФ безуспешно наступала в районах Каменки, Невельского, Новокалиново и Марьинки.

3. На Купянском и Лиманском направлениях россияне пытались прорвать оборону ВСУ, но также неудачно.

4. На Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ обороняется.

5. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Россияне продолжают инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей, а в Белгородской области держат группировку войск для проведения демонстративных действий, чтобы не допустить переброски подразделений ВСУ на другие направления.

6. Армия РФ нанесла 30 авиационных и 8 ракетных ударов, в том числе - по Краматорску Донецкой области и Затоке Одесской области. Также она произвела 33 обстрела из РСЗО.

7. В неподконтрольной Абрикосовке Херсонской области ВСУ обстреляла место базирования подразделения армии РФ. Уничтожены 4 единицы бронированной техники (БМП/САУ) и по меньшей мере 15 российских военнослужащих.

8. Авиация ВСУ нанесла 9 ударов.

Напомним, Залужный сообщил, что оборонительная операция на Бахмутском направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания противника и является ключевой в стойкости обороны всего фронта.

Война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 383-го дня войны. В районе Бахмута продолжались жесткие бои. Командующий Сухопутных войск Сырский охарактеризовал ситуацию там как сложную. В РФ активно обсуждали, что Украина может готовить наступление на южном направлении. Также вчера Россия согласилась на продление зернового соглашения, но только на два месяца.

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