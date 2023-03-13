Днем в понедельник, 13 марта, в ряде регионов Украины, в том числе и в Киеве, была объявлена воздушная тревога. Ее причиной стала активность стратегической и тактической авиации противника.

Об этом сообщают в воздушных силах ВСУ.

В частности:

Зафиксирован взлет и посадка стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с аэродрома Энгельс Саратовской области. Наблюдался перелет четырех истребителей МиГ-31БМ (модификация, не являющаяся носителем аэробалистических ракет "Кинжал") в Курскую область. Дальний бомбардировщик Ту-22м3 вылетел с аэродрома "Шайковка" в северном направлении. В Брянской области РФ и восточном направлении наблюдалась активность вражеской тактической авиации.

Напомним, утром оперативное командование "Юг" заявило, что в понедельник в Украине сохраняется чрезвычайно высокая угроза ракетного удара.

Вчера спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сказала, что одной из целей последней массированной атаки россиян был поиск систем ПВО Patriot.

Война в Украине продолжается уже 383-й день. Мы следим за новостями 13 марта в своем онлайне .

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