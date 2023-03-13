В Украине сохраняется чрезвычайно высокая угроза нанесения ракетного удара. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Наблюдается повышенная активность вражеской тактической авиации на восточном направлении и над акваторией Азовского моря.

"Не исключена активность вражеских разведывательных БПЛА", - сообщают в ОК "Юг".

В Черное море выведены 2 надводных ракетоносителя, снаряженные 16 ракетами типа "Калибр".

Напомним, последняя ракетная атака по Украине была 9 марта, когда Россия впервые применила сразу шесть ракет "Кинжал".

По данным американского института изучения войны, ракетная атака РФ 9 марта, скорее всего, лишь послужила целям российской пропаганды.

Война в Украине продолжается уже 383-й день. Мы следим за новостями 13 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 382-го дня войны. Самая сложная ситуация на фронте в районе Бахмута, где уровень потерь выше, чем в других местах. РФ продолжает наступать на этом направлении. В Луганской области россияне экспериментируют, то едут тяжелой техникой до 10-12 единиц, то едет 3 БМП, а между ними идет пехота, или иногда просто запускают по три роты на штурм.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует ситуацию с УПЦ, которую выселяют из Лавры.