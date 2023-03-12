Применение Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал" в войне с Украиной показало, что США и их союзники не обладают аналогичным оружием, которое тяжело перехватить современными системами ПРО и которое может быть оснащено обычной и ядерной боевыми частями.

Об этом говорится в материале The Washington Post.



По мнению авторов публикации, применение ракет "Кинжал" подчеркивает уязвимость Запада и возродило старые опасения по поводу передового арсенала России, которая обладает трудно перехватываемым оружием, способным нести ядерные заряды, которого пока нет у США и их союзников.

Издание считает, что демонстрация "Кинжала" в боевых условиях "усиливает давление на Вашингтон, поскольку гонка гиперзвуковых вооружений накаляется, и Вашингтону предстоит наверстать упущенное". Так, бывший заместитель министра обороны США Майкл Гриффин, который курировал сферу военных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, считает, что в США появится оборонительный потенциал против гиперзвуковых ракет не ранее середины 2020-х годов.

По словам научного сотрудника лондонского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Сидхарта Каушала, "большинство крупных стран рассматривает [гиперзвуковые ракеты] как приоритетную категорию вооружений". Он добавил, что гиперзвуковое оружие трудно перехватить из-за его скорости, высоты и маневренности, говорится в публикации.

Вместе с тем в статье содержится резкая критика в адрес решения России применить "Кинжалы" в Украине. Однако в материале говорится, что применение ракет, "похоже, не изменило дальнейший ход" конфликта.

Напомним, во время массированной атаки 9 марта Россия выпустила по Украине, в частности, шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал". Ни одна из них не была сбита.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что с начала полномасштабного вторжения Россия могла использовать против Украины до двух десятков ракет "Кинжал".