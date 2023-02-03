Немецкий Bild записал интервью с мэром Киева Кличко из воронки от ракеты "Кинжал". Материал озаглавили - "Кличко показывает мегакратер из Киева".

В интервью Кличко заявил, что "Киев был и остается целью российских войск".

"Мы всегда должны исходить из того, что Путин может снова атаковать нас наземными войсками", - заявил Кличко.

Он призвал Запад предоставить Украине все необходимое оружие, в том числе танки и истребители, и категорически отверг идею переговоров с Путиным.

"Путин хочет разрушить наше существование, как нам с ним вести переговоры? Нам нужно оружие, чтобы Украина выиграла войну!" - заявил он.

Кличко также сказал, что украинская система ПВО не может сбивать гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Напомним, ранее премьер Польши заявил, что РФ планирует наступление с двух или трех направлений и может снова атаковать Киев.

Тем временем война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 344-го дня войны. Давление россиян на луганском направлении усилилось. Основное движение - от Кременной на запад в сторону Лимана. Губернатор Луганской области считает, что идет подготовка к большому российскому наступлению в феврале-марте. В Оперативном командовании "Юг" считают, что Россия готовится к новому ракетному удару по Украине. На это указывают действия РФ в Черном море.

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